Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi - VAN

Belediye ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan cadde ve sokaklarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, ilçenin en işlek güzergahlarından Sahilkent mahallesi Erhan Çavuşoğlu caddesinde yolun bakım ve onarımı yaptı.

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