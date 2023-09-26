Erçek Gölü göç yolundaki kuşları ağırlıyor
Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Erçek Gölü, göç yolculuğundaki birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Erçek Gölü'nün kıyısında ve sulak alanlardaki kuşları gözlemlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgeyi sıklıkla ziyaret ediyor.
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Bölgede fotoğraf çeken Ergin Yıldırımçakar, Erçek Gölü ve çevresinde yılın belli dönemlerinde yüzlerce kuşun görülebildiğini söyledi.
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Yaban hayatına karşı duyarlılığın her geçen gün arttığını belirten Yıldırımçakar, "Göç dönemlerinde, nadir görülen kuşlar buraya geliyor. Kuş popülasyonu artıyor. Kuşları fotoğraflamak için geldik.
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Kuraklık gölü etkiliyor, konaklama alanları daralıyor. Buranın korunması gerekiyor" dedi.
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