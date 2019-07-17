17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Süper Lig ekibi Trabzonspor'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi dün gece yönetimden izin isteyip Erzurum kampından ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce'nin Trabzonspor'un 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Altınordu ve Trabzonspor'un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, İzmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.
Bursaspor'da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra Yeşil Bursa'da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu'ya transfer olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti. 2014-15'te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig'de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege'nin kapısından dönen Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.
BUZLAR ERİDİ
Altınordu ile Trabzonspor arasında Karadeniz temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor için, "Çocukken komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışlar bırakmalı" ifadesini kullanmıştı.
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