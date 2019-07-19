19 TEMMUZ 2019
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Erce Kardeşler kimdir? İşte Trabzonspor'un yeni transferi Erce Kardeşler

Erce Kardeşler, Trabzonspor'un yeni transferi olarak gündeme geldi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor kalesini koruyacak Erce Kardeşler, Altınordu'nda transfer oldu. İşte Erce Kardeşler'in hayatından detaylar

19.07.2019 - 18:58 | Güncelleme: Futbol
Erce Kardeşler

Erce Kardeşler kimdir? sorusu Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'nun kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etmesiyle gündeme geldi. Trabzonspor, 25 yaşındaki Erce Kardeşler için 2.5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay ödeneceğini açıkladı. Trabzonspor transferi "Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." açıklamasıyla duyurdu. Erce Kardeşler'in hayatından detaylar haberimizde.

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

Erce Kardeşler 14 Mart 1994'te Çanakkal'de doğdu. Profesyonel futbol kariyerine 3. Lig takımlarından Oyak Renaultspor'da başlamıştır. Oyak Renaultspor forması ile 2 maça çıkan oyuncu 2013'te Altınordu'ya transfer oldu. 25 yaşındaki Erce Kardeşler 1,86 m boya sahip.

 

 

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