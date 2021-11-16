Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'in devralması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır resmi bir karşılaşmada forma giyemeyen Erce, 22 Kasım'da oynanacak olan zorlu karşılaşmaya kendini hazırlarken, başta teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları genç isme büyük bir destek veriyor.

LİGDE EN SON YİNE GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ

Süper Lig'de Gaziantep FK maçında kaleyi koruması beklenen Erce Kardeşler, resmi olarak en son 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada kalede yer aldı. Söz konusu müsabakanın ardından görev alamayan 27 yaşındaki eldiven, ligde ise son olarak 2 Ekim 2020'de deplasmanda oynanan Gaziantep FK karşısında kaleye geçmişti. Başarılı eldiven, Süper Lig'de yine bir Gaziantep FK mücadelesiyle sahalara dönmüş olacak.