Ercan Kesal, katıldığı etkinlikte son kitabını, sinema kariyerini ve gelecekteki projelerini anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Kesal, edebiyat ve sinemadaki kariyerini doğup, büyüdüğü ortama borçlu olduğunu kaydetti.

Oyuncu, "Ben kasaba çocuğuyum. Esnaf çocuğu olarak büyüdüm. Bütün yazlarım ve tatillerim esnafa gazoz dağıtmakla, kamyon sürmekle, para toplamakla geçti. Hekimlik de insan sarraflığımı misliyle çoğalttı. Bütün bunlar bana hem gözlem yapma hem de okurum ve seyircime dokunma fırsatı verdi" dedi.

Ercan Kesal, "Dijital mecralar için yazdığım iki senaryo var ve olumlu dönüş aldık. Önümüzdeki sene onlar için sete çıkacağım. Ayrıca kendi ikinci filmim için senaryo çalışmaları sürüyor. 2023’ün sonlarında ikinci filmim için sete çıkacağım" şeklinde konuştu.

Ercan Kesal, konuyla alakalı, "Kitabın başlığını ben koydum. Yenal, benden bir sunuş yazısı istedi. Sunuşu yazarken kafam, 'Hansel ve Gratel' masallarındaki ekmek kırıntısı metaforuna takıldı. O masalda anneleri, 'Hansel' ve 'Gratel'i ormana çıkarırken kaybolmasınlar diye ceplerine ekmek kırıntıları koyar ki çocuklarını o kırıntılardan bulabilsin... Fakat kuşlar o kırıntıları yer ve anneleri çocukları bulamaz. Benim hayatımdaki bütün deneyimler de cebime doldurduğum ekmek kırıntıları gibi..." ifadelerini kullandı.

'Peri Gazozu', 'Evvel Zaman', 'Nasipse Adayız', 'Velhasıl', 'Bozkırda Bir Gece Yarısı', 'Cin Aynası' ve 'Aslında...' adlı kitapları kaleme alan Kesal, ayrıca 'Nasipse Adayız' filminin de senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendi.

Fotoğraflar: AA

