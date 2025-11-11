Habertürk
        Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de oyların yüzde 90'ı sayıldı

        

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:30
        
        Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok seçim bölgelerinde genel seçimler için kullanılan oyların yüzde 90’ının sayıldığı bildirildi.

        Yerel medyada yayımlanan ve resmi olmayan verilere göre, Erbil, Süleymaniye ve Duhok seçim bölgelerindeki Irak genel seçimleri oylarının yüzde 90’ı sayıldı.

        Resmi olmayan verilere göre, 3 seçim bölgesinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 21, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 10, Helwest Hareketi 5, İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) 4, Yeni Nesil Hareketi (Nevey’i Nu) 3, Adalet Topluluğu Partisi (Komel) 1 milletvekilini meclise gönderebiliyor.

        Seçim bölgelerine göre milletvekili dağılım ise, Erbil’de KDP 10, KYB 2, Helwest 2, Yeni Nesil 1 milletvekili, Süleymaniye’de KYB 8, Helwest 3, Yeni Nesil 2, İslami Birlik Partisi 2, KDP 2, Komel 1 milletvekili, Duhok’ta ise KDP 9, İslami Birlik Partisi 2 milletvekili çıkarabiliyor.

        Ayrıca biri Erbil’de biri Duhok’ta olmak üzere Hristiyan kotası için de 2 milletvekili seçiliyor.

        Seçime katılım oranlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

        Irak genel seçimleri

        Irak Yüksek Seçim Kuruluna göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor.

        Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerindeki kayıtlı seçmen sayısı ise 2 milyon 844 bin 51. Halepçe kenti de Süleymaniye seçim bölgesi içinde değerlendiriliyor.

        Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclis için 7 bin 744 aday yarıştı.

        IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok ve 2'si kota olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

        Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katıldı.

        Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday, Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarıştı.

        Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

        Habertürk Anasayfa