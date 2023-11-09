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        Haberler Dünya Ortadoğu Erbil'deki ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

        Erbil'deki ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

        Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:59
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        Erbil'deki ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı
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        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile Harir Üssü'ne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı nedeniyle üssün yakıt deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada, ayrıca "üssün 20 Ekim'de boşaltıldığı" bilgisine yer verildi.

        IKBY Terörle Mücadele Birimi, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Harir'deki üsse dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığını belirtmişti.

        Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

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