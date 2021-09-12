Erbil'e roket saldırısı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na en az 3 roketin düştüğü bildirildi.

Reuters'ın bölgedeki tanıklardan aktardığına göre Erbil'de 6 patlama duyuldu. Ölen veya yaralanan bilgisi henüz paylaşılmadı.

IKBY yetkilisinin açıklamasına göre saldırı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi. Saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

Erbil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde.

ABD'li yetkililer, İran bağlantılı Şii Müslüman milisleri Irak'taki ABD birliklerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemekle suçluyor.

İran, 9 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren "terör gruplarının" mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu duyurmuştu.