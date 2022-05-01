Erbil'de 6 roketle saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.