Erbil, Bağdat'a "şartlı" olarak elektrik verecek

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IKBY Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Omid Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat yönetiminin IKBY'den elektrik almak istediğini ve kendilerinin bu konu üzerinde toplantılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bağdat'a elektrik verilmesi konusunda herhangi bir engel olmadığını belirten Ahmed, IKBY içinde elektrik kapasitesinin düşmemesi ve sektörün kötü etkilenmemesinin tek şartları olduğunu söyledi.

Ahmed, bu kapsamda IKBY'nin elektrik üretiminde herhangi bir aksama yaşamaması için Bağdat'ın elektrik üreten enerji santrallerine yakıt temin etmesi gerektiğini kaydetti.

Irak merkezi hükümeti, Süleymaniye-Kerkük üzerinden başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlere ulaşacak şekilde günlük 450 megavatlık bir elektrik hattı çekmeyi planlıyor.

Irak'ın orta ve güney kesimindeki vilayetlerde günlük ortalama 6 saat "genel-devlet" elektriği verilirken, geri kalan diğer saatlerde ise vatandaşlar mahallelerinde bulunan "özel jeneratörle" elektrik temin ediyor.

IKBY, Bağdat'a nazaran, petrol-doğal gaz ile çalışan santraller vasıtasıyla elektrik üretip bu konuda altyapısını güçlendirmiş durumda.

Erbil yönetimi son olarak 14 Temmuz'da, 500 milyon dolara mal olan ve bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak yeni bir elektrik santralinin açılışını yapmıştı.

,Heman Hussein Yaseen