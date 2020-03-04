Erbaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi El Khereiji'yi kabul etti

AA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabulünde yaptığı konuşmada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını vurgulayarak, salgının önüne geçilmesi maksadıyla Suudi Arabistan'ın umre ziyareti için ülkeye girişlerin tedbir amaçlı geçici olarak askıya alma kararının yerinde olduğunu ve kararı desteklediklerini belirtti.

Erbaş konuyla alakalı olarak, Sağlık Bakanlığı ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile irtibat halinde sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Büyükelçi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji de Kovid-19 salgınıyla ilgili aldıkları önlemler hakkında bilgi verdiğini, umre ziyaretleri için alınan tedbir kararının ise geçici olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019'da da hac ve umrede başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu dile getiren Büyükelçi El Khereiji, Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.