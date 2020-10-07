Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir? Anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Başkanlık ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" temasıyla online yapılan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.
Burada konuşan Erbaş, bu yarışmayla genç ve çocukların seslerinin Kur'an-ı Kerim ile güzelleştirmesine katkı sağlandığını belirtti.
Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu anlatan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir? Anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı anlama programlarını başlattık. Nihai hedef yaşamak." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Kovid-19 nedeniyle online yapılan yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.
- Yarışmaya 3 bini aşkın kişi katıldı
Üç kategoride düzenlenen yarışmada "10-13 Yaş Arası Kız Çocuklar"da Enise Berra Orhan ile "10-13 Yaş Arası Erkek Çocuklar"da Ubeyde Ataseven birinci olurken, "14-18 Yaş Arası Erkek Çocuklar"da ise Mehmet Ali Sarıtürk ile Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştı.
Türkiye ve yurt dışından 3 binin üzerinde çocuk ile gencin katıldığı yarışmada, "Jüri Özel Ödülü"nü ise "14-18 Yaş Arası Erkek Çocuklar" kategorisindeki görme engelli Yusuf Çelik aldı.
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ile aileler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!