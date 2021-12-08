İki lider Habertürk TV'de soruları yanıtladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını eleştirirken, BBP Lideri Destici ise destek verdi.
ERBAKAN: ÇİN BU NOKTAYA 30-40 YILDA GELMİŞ
Erbakan yeni modelle ilgili şu değerlendirmede bulundu: Çin modelinde maksat şu; dolar yükselip, Türk lirası değersizleştirdikçe, ucuz iş gücü ihracatımız patlayacak, çok ciddi döviz girişi olacak. Bunun önünde 4 engel var. Bugün doları 50 lira da yapsanız, sizin ihracatınız 10-20 mislisine çıkamaz, çünkü kapasite var. Sizin Türkiye'de üretip ihracat ettiğiniz yüzde 82 oranında dışarıdan hammadde getiriyorsunuz. Sizin sürekli döviz ihtiyacınız devam edecek. İhracatınızın kg başına 1 dolar seviyesinde. Diğer bir konu doları fırlattınız, TL'yi değersizleştirdiniz, enerji fiyatları ne olacak? Girdi maliyetleri ne olacak? Çin buraya 30-40 senede gelmiş, '6 ayda netice alacağız' diyorlar. Milyonlarca insanın emeğiyle, perişan olmasıyla 30-40 sene gelmiş. Bunları deneyip de dayanacak, bekleyecek, takati kalmamış milletin. Halkın yüzde 45'i açlık sınırında. Yoksulluk sınırı 13 bin lira olmuş. Emekli milletvekilleri de yoksul sınırına giriyor.
DESTİCİ: YAPILMASAYDI ACI REÇETE DAYATILACAKTI
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yeni ekonomik modelin hayata konulmadığı takdirde diğer seçeneğin IMF acı reçetesinin dayatılması olacağını söyledi.
Destici şöyle konuştu:
Türkiye'nin yeni hayata koyduğu ekonomik model. Bundan dolayı borçlanma yerine kendimiz üreterek veya ihraç ederek hem dış borçlarımızın ödenmesi, hem de piyasanın çevrilmesi noktasında bu yola girildi. Bu yapılmasaydı 2001'deki gibi Kemal Derviş'in getirdiği gibi acı reçete Türkiye'ye dayatılacaktı.
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