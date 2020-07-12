Erbakan: İttifakı değerlendiririz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili memnuniyetini dile getiren Erbakan, "Ayasofya açılışının ön çalışmasını rahmetli Erbakan Hocamız yapmıştı" dedi.
"24 Temmuz'da kılınacak olan 3. şükür namazında biz de bulunacağız inşallah" diyen Erbakan, kararın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ve teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.
"AK PARTİ'DE YETKİLİ ORGANLARDA BULUNDUNUZ"
Yeni kurulan Gelecek ve DEVA partileri ilgili eleştirilerde bulunan Erbakan, "İki temel dezavantajları var. Gelinen noktayı hem ekonomide hem dış politikada eleştiriyorsunuz. Kendi istifa dilekçenizde AK Parti MYK'sında yer aldığınızı ve hükümetlerinde bakan olarak görev yaptığınızı belirtiyorsunuz. Peki görevleriniz ne? En yetkili karar organlarında bulundunuz. Ülke şimdi uçurumun eşiğinde ise bunda sizin payınız yok mu?" ifadelerini kullandı.
"HANGİ İTTİFAK OLACAĞINI DEĞERLENDİRİRİZ"
Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekomomisini savunduklarını hatırlattı. Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmanında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.
"15-16 YAŞLARINDA EVLENMELERİNİ İSTEMEM"
15 yaşındaki çocukların evlenmesi ile ilgili daha önceki sözleri anımsatılan Erbakan, şunları söyledi:
"İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik."
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