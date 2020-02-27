27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erbakan'ın yakın koruması 28 Şubat'ı anlattı - ANTALYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz'ün arşiv görüntüleri- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz ile röportaj
Erbakan'ın yakın koruması 28 Şubat'ı anlattı- Merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz:- "Erbakan hocam 3 ay daha görevde kalabilseydi 28 Şubat sürecinin üstesinden gelecek iradeyi gösterecekti"- "Adil bir düzen kurmak için çabalıyordu. Siyonizm, hocamın büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurma hayalini engellemek için harekete geçti" Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili ve merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz, "Erbakan hocam 3 ay daha görevde kalabilseydi 28 Şubat sürecinin üstesinden gelecek iradeyi gösterecekti." dedi.Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat süreci denildiğinde aklına o dönemde yaşanan olayların, acıların tanıklarından ve mağdurlarından biri olan Necmettin Erbakan'ın geldiğini söyledi.İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğüne müdahale edilen dönemde yaşananları hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Akyüz, o dönem, başbakan olarak Milli Güvenlik Toplantısına katılan Necmettin Erbakan'ın silahların gölgesinde siyaseti dizayn etmeye çalışanlara karşı cesur bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.Akyüz, 28 Şubat'taki toplantıya ilişkin, "Saat 10.00-11.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığına doğru yola çıktık. Bize kapıdan içeriye giremeyeceğimiz söylendi. 28 Şubat'ın kara zihniyetine karşı mücadele veren Erbakan hocamızı burada yaklaşık 10 saat boyunca bekledik." dedi.28 Şubat'ı planlayanların, Erbakan'ın başbakan olduğu hükümeti bozmadan başarılı olamayacaklarını bildiğini aktaran Akyüz, "Onlar birtakım şeyler dayatmaya çalıştı, hocam bunlara direndi. Birtakım oyunlarla Erbakan hocamın hükümetini bozdular. İnsanları kandırdılar, parayla satın aldılar, tehdit ettiler. Erbakan hocam 3 ay daha görevde kalabilseydi 28 Şubat sürecinin üstesinden gelecek iradeyi gösterecekti." diye konuştu.Bilgisi, inancı, azmi ve imanı ile Necmettin Erbakan'ın örnek bir lider olduğunu belirten Akyüz, şunları kaydetti:"Erbakan hocanın hayal ettiklerini yaptırmamak için çaba gösterdiler, engellediler. Türkiye'nin birçok düşmanı var. Türkiye yaşadığı zorlu süreçlere rağmen dünyayı düzeltebilecek lider bir ülkedir. Dünyada şu an insanları mutsuz ve huzursuz eden, sömürüye dayalı perişan bir sistem hakim. Erbakan hocam bu sistemin yerine adil bir düzen kurmak için çabalıyordu. Siyonizm, hocamın büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurma hayalini engellemek için harekete geçti. Engellediler ve bir daha kimse bunu hayal edemesin diye birçok önlem aldılar. Şu anda da bunun mücadelesi veriliyor. Onlar bir tarafta dünyayı kana bulamak istiyorlar. Bir tarafta da dünyayı düzene sokmak isteyen Türkiye var, sağduyulu insanlar var. Türkiye'de de maalesef karşı tarafın iş birlikçileri de var."Akyüz, 28 Şubat ve benzeri darbe girişimlerinin bir daha yaşanmamasını temenni etti.
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