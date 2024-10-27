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        Haberler Gündem Politika Erbakan: İktidara geldiğimizde halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz | Son dakika haberleri

        Erbakan: İktidara geldiğimizde halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde israfı ve yolsuzluğu bitireceklerini söyleyerek, "Yeniden Refah Partisi olarak biz, halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:51
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        Erbakan: Halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa temasları kapsamında Karaköprü Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Erbakan ayrıca, Karaköprü Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Ali Baba' hayratına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Milli Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını gerçekleştiren Erbakan, derneğin 'ahlak ve maneviyat sahibi nesillerin yetişmesi' noktasında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

        Ardından partisinin Karaköprü İlçe Kongresi’nde konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin iktidara yürüdüğünü belirterek, “Bu yürüyüşün sonu Milli Görüş iktidarı olacak; yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya kurulacak. Bizlere bu büyük zaferi yaşatan, Milli Görüş’ün ikinci 40 yılda yeniden şahlanmasına vesile olan Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "EKONOMİDE DENK BÜTÇE YAPACAĞIZ"

        Fatih Erbakan, konuşmasında ekonomik sorunlara da değindi. Halkın alım gücünün düştüğünü ve kaynakların yanlış yerlere aktarıldığını ifade eden Erbakan, "Paralar faiz, israf ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Bu yüzden çiftçiye, işçiye, emekliye kaynak kalmıyor. İktidarımızda milli kaynakları kullanarak denk bütçe yapacak ve ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Zinayı suç olmaktan çıkaran, süresiz nafaka ve 6284 sayılı kanun gibi yuva yıkan düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelede ise sadece torbacı ve kuryeler değil, baronlar da hedef alınacak. Karaköprü’de israfı önledik, yolsuzluğa izin vermedik. Aynısını iktidara geldiğimizde ülke genelinde de yapacağız. 22 yıllık iktidar döneminin ardından bugün yoksulluk daha da artmış durumda. Yeniden Refah Partisi olarak biz, halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz” diye konuştu.

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