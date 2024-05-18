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        Haberler Gündem Politika Erbakan'dan '2028 seçimlerinde iktidar' mesajı

        Erbakan'dan '2028 seçimlerinde iktidar' mesajı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:40
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        Erbakan'dan '2028 seçimlerinde iktidar' mesajı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Basınla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde önemli bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

        "PARTİMİZİ 2028 SEÇİMLERİNDE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

        Çalışmalarını çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Kazandığımız belediyelerimizde milletimizin bu güveni ve teveccühüne layık olmak üzere milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulayacağız. Bu yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız. Gayretimiz, çabamız bu yönde, hedefimiz budur. Peki neden 2028'de iktidar hedefini ortaya koyuyoruz. Çünkü sadece milletimizin bize vermiş olduğu bu belediyelerle, yerel yönetimlerle çözülmeyecek Türkiye'nin problemleri var. Bunların çözülebilmesi için merkezi iktidar yetkisi gerekiyor. İnşallah bunların da çözülebilmesi için 2028'de Yeniden Refah Partimizi iktidar yapmak istiyoruz."

        Fotoğraf: İHA

        Erbakan daha sonra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve partililerle Artuklu, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerinde partisinin ilçe başkanlıklarını ve esnafı ziyaret etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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