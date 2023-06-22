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Eray Şamdan Avrupa Oyunları şampiyonu oldu!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşının ilk gününde milli sporcu Eray Şamdan, altın madalya kazandı

Giriş: 22.06.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Eray Şamdan Avrupa Oyunları şampiyonu oldu!
AA

Polonya'nın Bielsko-Biala şehrinde gerçekleşen karate müsabakalarının ilk gününde Türkiye 1'i altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 4 madalya aldı.

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde İtalyan karateci Angelo Crescenzo'yı eledi Finalde Yunanistan'dan Stefan Christos Xenox'la karşılaşan Eray, çekişmeli geçen müsabakayı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan, iki kez de Avrupa Şampiyonu olan Eray, Avrupa Oyunları'nda da altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

ALİ SOFUOĞLU YİNE İKİNCİ OLDU

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, 2019'da olduğu gibi Avrupa Oyunları'nda yine gümüş madalya aldı.

Yarı finalde İsviçre'den Yuki Matteo Ujihara'yı yenerek finale yükselen milli sporcu, altın madalya mücadelesinde İspanyol Damian Quintero Capdevila'yla karşılaştı. Rakibine mağlup olan Ali, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

SERAP VE TUBA'DAN BRONZ MADALYA

Kadınlar kumitede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu ve Tuba Yakan, bronz madalya kazandı.

50 kilo yarı final müsabakasında Serap Özçelik Arapoğlu,Avusturyalı Bettina Plank'a yenildi ve bronz madalyada kaldı.

Tuba ise 55 kiloda çıktığı yarı final müsabakasında Bulgaristan'dan Ivet Goranova'ya son puanı verdiği için elendi. Tuba da bronz madalya elde etti.

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