Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için 2 gün daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Oddworld: New 'n' Tasty

Oddworld'e Dönüş

Bir zamanlar Oddworld'ün en büyük et işleme tesisinde mutlu mesut yerleri cilalayan Abe, patronunun fabrikadaki köle işçileri RuptureFarms Tasty Treats'in en yeni atıştırmalık et serisini yapmak için kullanacağı gizli planlarını bulur. Abe şimdi kendisini öğütücülerden kurtarmak zorunda. Ancak bu et tarlasından kaçmak onun Oddysee'sinin yalnızca başlangıcı, çünkü kendi kaderini keşfettiği bu yolculukta Abe'i birçok tehlike bekliyor.

Tamamen sıfırdan oluşturulmuş yeni nefes kesici görsellerin, zenginleştirilen sesin ve geliştirilmiş, daha derin oynanışın tadını çıkar.