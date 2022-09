Epic Games 19-26 Eylül haftası ücretsiz oyunlar

STEAM HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?

Steam'de halen indirimde olan oyunlar şu şekildedir;

Cyberpunk 2077 – 249,00 124,50 TL (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 299,00 149,50 TL (-50%)

It Takes Two – 399,99 199,99 TL (-50%)

Sea of Thieves – 61,00 30,50 TL (-50%)

Need for Speed™ Payback – 199,00 19,90 TL (-90%)

DayZ – 259.99 155,99 TL (-40%)

The Witcher® 3: Wild Hunt – 59,99 11,99 TL (-80%)

Dying Light – 59,00 19,49 TL (-67%)

ARK: Survival Evolved – 35,00 10,56 TL (-67%)

Arma 3 – 169,00 45,25 TL (-75%)

Cities: Skylines – 65,00 16,25 TL (-75%)

Resident Evil – 202,50 50,62 TL (-75%)

Resident Evil Village – 269,00 201,75 TL (-25%)

Resident Evil 2 – 403,50 121,05 TL (-70%)

Resident Evil 3 – 403,50 121,05 TL (-70%)

Resident Evil 4 – 55,50 13,87 TL (-75%)

Resident Evil 6 – 298,50 74,62 TL (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard – 202,50 101,25 TL (-50%)

Mount & Blade: Warband – 29,99 7,49 TL (-75%)

Just Cause 4 Reloaded – 509,00 108,37 TL (-79%)

Just Cause 3 – 45,00 6,75 TL (-85%)

Frostpunk – 216,00 54,00 TL (-75%)

Jurassic World Evolution 2 – 92,00 41,40 TL (-55%)

WWE 2K22 – 429,00 214,50 TL (-50%)

Thief Simulator – 32,00 8,00 TL (-75%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 31,00 4,65 TL (-85%)

Pacify – 10,50 7,35 TL (-30%)