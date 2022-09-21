Epic Games 19-26 Eylül haftası ücretsiz oyunlar

Belirlediği dönemlerde oyunseverlere karşı cömert indirim ve bedava oyun avantajı sunan Epic Games, 19-26 Eylül haftasında ücretsiz sunacağı oyun listesini açıkladı. İşte ayrıntılar...
EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERİYOR?
Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyunun birincisi Spirit of the North olarak karşımıza çıkıyor. 33 TL değerindeki bu oyundan sonra bedava olan ikinci oyun ise The Captain. Oyunların işletim sistemi gereksinimleri ise şu şekilde;
Spirit of the North:
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64Bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 veya muadili
Bellek: 8 GB RAM
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya muadili DirectX: Sürüm 11
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: Yerleşik ses kartı
The Captain:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: 2 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD 3000 or better
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
STEAM HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?
Steam'de halen indirimde olan oyunlar şu şekildedir;
Cyberpunk 2077 – 249,00 124,50 TL (-50%)
Red Dead Redemption 2 – 299,00 149,50 TL (-50%)
It Takes Two – 399,99 199,99 TL (-50%)
Sea of Thieves – 61,00 30,50 TL (-50%)
Need for Speed™ Payback – 199,00 19,90 TL (-90%)
DayZ – 259.99 155,99 TL (-40%)
The Witcher® 3: Wild Hunt – 59,99 11,99 TL (-80%)
Dying Light – 59,00 19,49 TL (-67%)
ARK: Survival Evolved – 35,00 10,56 TL (-67%)
Arma 3 – 169,00 45,25 TL (-75%)
Cities: Skylines – 65,00 16,25 TL (-75%)
Resident Evil – 202,50 50,62 TL (-75%)
Resident Evil Village – 269,00 201,75 TL (-25%)
Resident Evil 2 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 3 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 4 – 55,50 13,87 TL (-75%)
Resident Evil 6 – 298,50 74,62 TL (-75%)
Resident Evil 7 Biohazard – 202,50 101,25 TL (-50%)
Mount & Blade: Warband – 29,99 7,49 TL (-75%)
Just Cause 4 Reloaded – 509,00 108,37 TL (-79%)
Just Cause 3 – 45,00 6,75 TL (-85%)
Frostpunk – 216,00 54,00 TL (-75%)
Jurassic World Evolution 2 – 92,00 41,40 TL (-55%)
WWE 2K22 – 429,00 214,50 TL (-50%)
Thief Simulator – 32,00 8,00 TL (-75%)
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 31,00 4,65 TL (-85%)
Pacify – 10,50 7,35 TL (-30%)
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