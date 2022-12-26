Epic Games oyunseverler için müjdeli bir haber verdi. Epic Games yılbaşı sebebiyle ücretsiz oyun dağıtıyor. Her bir oyunu kütüphaneye eklemek için 24 saat süre tanıyor. İşte 26 Aralık 2022 Epic Games ücretsiz oyunu hakkında bilgiler haberimizde...