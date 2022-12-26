EPIC GAMES 15 ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ
15 Aralık: Bloons TD 6 - 200,00 TL
16 Aralık: Horizon Chase Turbo - 40,00 TL
17 Aralık: Costume Quest 2 - 25,00 TL
18 Aralık: Sable - 40,00 TL
19 Aralık: Them's Fightin' Herds - 33,00 TL
20 Aralık: Wolfenstein: The New Order - 179,00 TL
21 Aralık: LEGO Builder's Journey - 33,00 TL
22 Aralık: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game - 89,00 TL
22 Aralık: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game - 89,00 TL
22 Aralık: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel - 89,00 TL
23 Aralık: Encased - 99,00 TL
24 Aralık: Metro Last Night Redux - 31,00 TL
25 Aralık: Death Stranding - 49,00 TL