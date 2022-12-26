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Epic Games ücretsiz oyunları listesi: 26 Aralık 2022 Epic Games ücretsiz oyunu

Epic Games her gün ücretsiz oyun dağıtıyor! 26 Aralık 2022 Epic Games ücretsiz oyunu

Epic Games ücretsiz vereceği oyunlar sorgulanıyor. Epic Games Store yılbaşı tatili nedeniyle 5 Ocak'a kadar her gün ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Oyunseverler için 26 Aralık 2022 Epic Games ücretsiz oyunu ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte Epic Games ücretsiz oyunları listesi

Giriş: 26.12.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Epic Games oyunseverler için müjdeli bir haber verdi. Epic Games yılbaşı sebebiyle ücretsiz oyun dağıtıyor. Her bir oyunu kütüphaneye eklemek için 24 saat süre tanıyor. İşte 26 Aralık 2022 Epic Games ücretsiz oyunu hakkında bilgiler haberimizde...

  • 26 ARALIK 2022 EPİC GAMES ÜCRETİZ OYUNU

    Epic Games günün ücretsiz oyunu henüz belli olmadı. 26 Aralık Pazartesi Epic Games ücretsiz oyunu 19.00'da açıklandığında haberimiz güncellenecek. 

  • EPIC GAMES 15 ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ

    15 Aralık: Bloons TD 6 - 200,00 TL

    16 Aralık: Horizon Chase Turbo - 40,00 TL

    17 Aralık: Costume Quest 2 - 25,00 TL

    18 Aralık: Sable - 40,00 TL

    19 Aralık: Them's Fightin' Herds - 33,00 TL

    20 Aralık: Wolfenstein: The New Order - 179,00 TL

    21 Aralık: LEGO Builder's Journey - 33,00 TL

    22 Aralık: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game - 89,00 TL

    22 Aralık: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game - 89,00 TL

    22 Aralık: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel - 89,00 TL

    23 Aralık: Encased - 99,00 TL

    24 Aralık: Metro Last Night Redux - 31,00 TL

    25 Aralık: Death Stranding - 49,00 TL

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