Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. 17 Aralık'ta Yılbaşı Tatili İndirimi'yle oyunlarda yüzde 75'e varan indirim yapacaklarını duyuran şirket, bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun vereceklerini duyurmuştu. Peki Epic Games ücretsiz oyunları neler? İşte konuşulan liste

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunlar;

22 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ?

Epic Games 22 Aralık 2020 tarihine özel Alien: Isolation oyununu ücretsiz olarak erişime sundu