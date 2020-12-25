Epic Games yılbaşına kadar her gün bir ücretsiz oyun veriyor. 25 Aralık tarihinin ücretsiz oyunu ise fiyatı 39 TL olan Darkest Dungeon oyunu.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside