Epic Games ücretsiz oyun kampanyasının 12. günü... 24 saat boyunca ücretsiz indirip kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun ise Stranded Deep oldu. Böylece sızıntı listesinde doğru tahmin edilen oyun sayısı 11’e çıktı.
STRANDED DEEP KONUSU
Stranded Deep oyununun konusu, pasifik okyanusu üzerinde bilinmeyen bir sebeple uçağın düşmesi üzerine oyuncu hayatta kalmaya çalışmaktadır.
Oyuncu oyunda çeşitli yönlendirmeler sonucunda çeşitli eşyalar yaparak ve geliştirerek yaşamını ada üzerinde sürdürmeye çalışmaktadır. Keşfe dayalı oyunda ekipman yaratmak için kısıtlı kaynakları verimli kullanmak gerekmektedir. Oyun hayatta kalma stratejisine dayalıdır ve oyun gece gündüz döngüsüne sahiptir.
Karakterin taşıyabileceği malzemeler sınırlı olması sebebiyle verilen göreve uygun materyaller toplamak gerekmektedir. Bu materyalleri batık gemilerden, çeşitli adalardan ve denizin içinden bulunabilmektedir. Oyun içerisindeki zaman ve sağlık durumu karakterin kolundaki saat yardımı ile görülebilmektedir. Oyun döngüsü çeşitli kaynaklar bularak onlardan yeni eşyalar üretmek üzerinedir. Oyuncu, oyunda bir nevi kendi dünyasını istediği gibi şekillendirmektedir.
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines
18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty
19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark
20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening
21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation
22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux
23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5
24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside
25 Aralık ücretsiz oyunu: Darkest Dungeon
26 Aralık ücretsiz oyunu: My Time At Port
27 Aralık ücretsiz oyunu: Night In The Woods
28 Aralık ücretsiz oyunu: Stranded Deep
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