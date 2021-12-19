Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt zamlarının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, kâr marjlarının yükseltilmesini istedi.

EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada ''Akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra, oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz, sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı, işletmelerimizi kapatmak istemiyoruz'' denildi.



EPGİSİ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) bayilerin kâr marjının asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjının yükseltilmesini istedi.