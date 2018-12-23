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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, serbest tüketici limiti 2018'de 2 bin kilovatsaat iken gelecek yıl için bin 600 kilovatsaate indirildi.
Ayrıca Kurul, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2019 yılı sistem kullanım gelir tavanını 9 milyar 898 milyon 743 bin 342 lira, sistem işletim gelir tavanını ise 774 milyon 111 bin 69 lira olarak belirledi.
Bu kapsamda, 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifelerine ilişkin hesaplama ve uygulama yöntem bildirimi de yayımlandı.
Kurul, aynı zamanda elektrik piyasasında 2019 yılında uygulanacak ön lisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, ön lisans ve lisans tadili, ön lisans ve lisans sureti çıkartma bedellerini de ilan etti.
Doğal gaz piyasasında ise 2019 yılında uygulanacak sertifika ve lisans alma, yıllık lisans, sertifika ve lisans yenileme, sertifika ve lisans tadili, sertifika ve lisans sureti çıkartma, sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri de kararlaştırıldı.
Bunun yanında, petrol piyasasında 2019 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri listelendi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek yıl uygulanacak lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleriyle birlikte doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2019 yılı için uygulanacak katılma payı oranları da duyuruldu.
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