EPDK kararları

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), otoprodüktör lisansı sahiplerinin, 2022 yılı için lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 40'nı piyasaya satabileceğini kararlaştırdı.

EPDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler, 2022 yılı için bir takvim yılı içinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 40'ını piyasaya satabilecek.

Ayrıca EPDK, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından hazırlanan geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarı tespit metodolojisini kabul ederek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine karar verdi. Söz konusu kararda, coğrafi konum kaynaklı maliyet farkı il katsayıları tablosu da yayımlandı.

Öte yandan EPDK, 2022'de benzin türleri, motorin, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta ve damıtık denizcilik yakıtları için uygulanacak gelir payını metreküp başına 7,16 lira, atık denizcilik yakıtı ve fuel oil için ise ton başına 7,16 lira olarak belirledi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 2022 yılı gelir bedeli de ton başına 16 lira olarak belirlendi.