EPDK Başkanı Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti

AA

Yılmaz, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile 7 daire başkanı ve 7 üyenin bulunduğu Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın yemin metninde, "EPDK Başkanı sıfatıyla görevimin devamı süresince kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlükle yürüteceğime, kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime yemin ederim." ifadesi yer aldı.