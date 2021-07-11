EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.