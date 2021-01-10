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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 37 üretim, 2 tedarik lisansı verildi. Bir şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete depolama ve 1 şirkete iletim lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.