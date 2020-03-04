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Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek, aralarında Nature Enerji, Elhes Enerji ve Tekno Rüzgar Enerji'nin bulunduğu 11 şirkete üretim ile 1 şirkete tedarik, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Ayrıca, LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket de dağıtıcı lisansı aldı.

Öte yandan, elektrik piyasasında 2 ve LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansları sona erdirildi.