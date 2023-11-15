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        Haberler Gündem Eğitim EOKUL VBS VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI: 2023 MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

        e-Okul VBS giriş ekranı: Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

        e-Okul VBS giriş öğrenci ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık, not, sınav gibi pek çok bilginin yer aldığı e-Okul ara tatil ile birlikte yeniden gündeme geldi. İşte, 2023 Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:53
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        • 1

          e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri bilgilendirme amacıyla kurulan e-Okul sisteminde öğrencinin eğitim hayatına ilişkin tüm detaylara erişilebiliyor. İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki...

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        • 2

          E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

          e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        • 3

          E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

          Yazılı Sonucu Sorgulama

          e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

          Sınav Bilgileri

          e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

          Devamsızlık Sorgulama

          Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

          Ders Programı

          e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

        • 4

          Diploma Puanı

          Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

          Sınav Tarihleri

          Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

          Davranış Notları

          Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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