E-Okul sınav notu öğrenme ekranı ile ilgili araştırmalar gün itibariyle yoğunlaşmış durumda. İlk ara tatili geçiren ve yeniden ders başı yapmak için geri sayıma başlayan öğrenciler, sınav notlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. İşte, 2023-2024 e-okul not öğrenme sistemi ile ilgili bilgiler...