Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
eOkul not girişi ne zaman kapanacak? 2023 MEB e-Okul sözlü ve yazılı sınav not girişi kapandı mı, hangi gün kapanıyor? E-Okul VBS sınav sonuç ekranı

E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB ile 2023 E-Okul kapanma tarihi

E Okul giriş ekranı sorgulamaları karne tarihi yaklaşırken hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında olacak. Milyonlarca öğrenci e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Karne heyecanı için geri sayım devam ederken e-okul kapanma tarihini ve giriş ekranını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

Giriş: 10.01.2023 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Öğrenciler ve veliler  yarıyıl tatiline az bir süre kala "e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa bir süre kala 2023 e-Okul kapanma tarihi araştırmaları hız kazandı. Yarıyıl tatili öncesinde merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MEB e-Okul VBS giriş, sınav sonuç ekranı ve sistemin kapanacağı tarih...

  • E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

  • E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

    E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

    Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.