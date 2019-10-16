16 EKİM 2019
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Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi

16.10.2019 - 12:09 | Güncelleme: Futbol
Enver Cenk Şahin

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı katıldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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