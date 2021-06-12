HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, Lexus'un hibrit teknolojisine sahip lüks sedan modeli ES 300h’yi filosuna dahil etti. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, "Lexus ve Enterprise Türkiye’nin iş birliğinin giderek büyümesinden dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. RX SUV ile başlayan iş birliğimiz, elektrik motorlu hibrit ES 300h modeliyle devam ediyor. Enterprise müşterilerinin RX ile ilgili memnuniyetlerinin ES sedanı kullandıktan sonra daha da artacağından ve Lexus markasına daha fazla ilgi göstereceklerinden eminiz" dedi.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise, Lexus ile yapılan iş birliğinin yeni teknolojilere sahip premium modelleri filoya eklemek bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Tangün, "İlk olarak RX SUV’u ardından elektrik motorlu hibrit ES 300h’yi filomuzda görmekten dolayı çok mutluyuz. Enterprise Türkiye olarak elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Bu araçlar sıfır veya içten yanmalı motorlara oranla çok daha az emisyonla hareket ettiği için şehirlerimize daha az zarar veriyor. Türkiye’de sayısı hızla artan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yatırımlarımızı ise hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu alanda sektörde örnek marka olmayı ve devamlı büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, ES 300h’de bulunan 2.5 litrelik benzinli motor, daha hafif, kompakt ve daha fazla güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla kombine ediliyor. Toplamda 218 beygir güç üreten ES 300h, 100 kilometrede 4.7 litre yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.