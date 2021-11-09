İsmini 2015 yılında duyurmaya başlayan Enrico, Drumcode etiketli parçalarını da portfolyosuna eklemesi ve ''Biomorph'' albümünün yayınlamasıyla tüm sahnelerin aranan ismi oldu.

Enternasyonel tüm festivallerin olmazsa olmazı, sayısız parçası ve remiksiyle adeta bir ses masajı yapan Enrico'ya Türkiye çıkışlı Extima plak şirketinden Mehmet Özbek eşlik edecek