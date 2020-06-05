Ünlü Fransız şarkıcı Enrico Macias yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle yenip sağlığına kavuşmuştu.

Talihsizlikler Enrico Macias'ın yakasını bırakmıyor. Macias'ın bu kez yataktan düşmesi sonucu kalçası kırıldı. Ünlü şarkıcı, ameliyata alındı.

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