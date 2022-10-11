Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi de Enock için çok üzgün olduğunu belirterek, "Enock için çok üzgünüm Enock çok heyecanlandığım, birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim bir oyuncuydu. Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.