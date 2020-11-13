Ekvador Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada kadroda bulunan Valencia'nın sabah saatlerinde ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Henüz koronavirüs olup olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Valencia'nın durumunun takip edildiği ve her ihtimale karşı kadronun dışında tutulduğu ifade ediliyor.

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