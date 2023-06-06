Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda 29 golle gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı aday kadroya çağrıldı.

Teknik Direktör Felix Sanchez Bas tarafından aday kadroya davet edilen isimler şöyle:

Kaleciler: Hernan Galindez, Alexander Dominguez, Moises Ramirez

Defans: Piero Hincapie, Felix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupinan, Jse Hurtado, William Pacho, Robert Arboleda, Leo Realpe, Diego Palacios, Angelo Preciado

Orta saha: Carlos Gruezo, Joao Ortiz, Kendry Paez, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Moises Caicedo, Jose Cifuentes, Alan Franco, Angel Mena, Gonzalo Plata

Forvet: Enner Valencia, Anderson Julio, Leonardo Campana