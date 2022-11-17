Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Katar'la oynayacakları mücadele hakkında konuşan 33 yaşındaki golcü, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız. Katar çok teknik ve en büyük gücü topa sahip olmak" dedi.

Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'nda olan takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Çok fazla güvene sahip olan bir takım oluşturuyoruz. Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.

Valencia, Dünya Kupası'nda favori olarak ise Arjantin, Brezilya ve Fransa'yı gösterdi.