İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri 5 katlı binanın ilk üç katında oluşan enkazın altından 3. katta bulunan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'le irtibat kurdu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda Gülten Gündüz, enkaz altından 60. saatte kurtardı. Ekipler tarafından sedyeye alınan Gülten teyzenin ilk istediği su oldu.