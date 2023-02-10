Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Enkazdan çıkarılan Helen: Korkuyorum

Deprem bölgelerinde enkazdan sağ çıkan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Giriş: 10.02.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazdan çıkarılan Helen: Korkuyorum
Enkazdan çıkarılan Helen: Korkuyorum
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından meydana gelen felaketin ardından hayata tutunanlar yaşadıklarını anlattı.

Hatay Antakya'da depremin enkazından çıkarılan Seda Yeşildağ, "Depremin hemen başında enkaz altından çıktık, kurtulduk. Benim bulunduğum caddedeki bütün evler tamamen yerle bir oldu. Farklı odalarda olmasaydık biz oradan kurtulamayacaktık" dedi.

Yeşildağ'ın enkaz altından sağ çıkan kızı Helen ise enkazın altından ilk gün çıkarılsa da hala depremin etkisinde. Minik Helen, kaldırıldığı hastanede, annesine devamlı korktuğunu söyledi.

Malatya'daki depremin ilk gününde sağ kurtulan 73 yaşındaki Nuriye Albayrak da kaldırıldığı Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisi devam ederken şunları söyledi: "Depremde merdiven tarafı yıkılmıştı. Balkondan bizleri aldılar. İkincisinde de depremde evimiz yerle bir olmuş. 2 kez düştüm, belimin ağrısından kalkamıyorum."

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
56 saat sonra kurtarıldı
56 saat sonra kurtarıldı
Kurtarılmayı böyle bekledi
Kurtarılmayı böyle bekledi
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.