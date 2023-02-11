Enkazdan çıkaran ekiplere kalp selamıyla teşekkür etmişti! Toprağa verildi

DHA

Turist Rehberler Birliği'nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Adıyaman'a giden 43 kişilik rehber grubu, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan depremde yıkılan otelin enkazı altında kaldı. Turist rehberi Nazımcan Hartlap, depremin 3'üncü günü arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Kendisini kurtaran ekipleri, elini başına ve kalbine koyarak selamlamasıyla hafızalarda yer alan Hartlap, kaldırıldığı hastanede iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

ANNESİ EN ÖNDE SAF TUTTU

Ailesi ve yakınları tarafından naaşı alınan Nazımcan Hartlap, defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Hartlap için öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hartlap'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Anne Hilal Hartlap, cenaze namazında en önde saf tuttu. Rehber Nazımcan Hartlap, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

"ALKIŞLAYIN OĞLUMU"

Hilal Hartlap, namaz sonrası oğlunun tabutu cenaze aracına götürüldüğü sırada kalabalığa seslenerek "Alkışlayın oğlumu, hak ediyor benim oğlum. Benim oğlum her şeyin en iyisini hak ediyor. Nazım'ı alkışlayın" diye konuştu.