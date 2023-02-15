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Haberler Futbol

Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim ile görüntülü görüşme yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Bensu Kural, tedavisinin sürdüğü Adana'daki hastaneden, çok sevdiği teknik direktör Fatih Terim'le telefonda görüntülü görüştü

Giriş: 15.02.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim ile görüntülü görüşme yaptı
AA

Depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan Bensu, tedavi altına alındığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sosyal medya hesabından, taraftarı olduğu Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmek istediğini paylaştı.

Bunun üzerine Terim, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz aracılığıyla ulaştığı Bensu ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Görüşme sırasında heyecanlanan Bensu Kural, çok sevdiği Terim'den Galatasaray forması istedi.

Galatasaray taraftarı Bensu'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Fatih Terim, "Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın. Ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak ve bir an önce iyileş." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Gündüz de duyarlılığından dolayı Fatih Terim'e teşekkür etti.

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