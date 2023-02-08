İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Malatya'da merkez Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın altında kalan 21 yaşındaki Adnan Akın Kiremit, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3,5 saatin ardından enkazdan çıkartıldı. Bacağında ve belinde kırıklar olan genç, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi süren depremzede, yaşananları anlattı.

Uykudayken depreme yakalandıklarını dile getiren Adnan Akın Kiremit, “Malatya’daki göçükten çıkartıldım. Çok kötüydü. 3,5 saat enkaz altında kaldım. Biran hiç çıkmayacağım zannettim. Çok kötü şeyler yaşadım. O sırada yatıyordum. Bir an üzerime sanki kaya parçası düştü. İtfaiye ve ambulans geldi. 20-30 kişi zorla çıkardı. Spiralle taşı kıramadılar. Bende canlı canlı onları izliyordum. Ailemden şu anlık bir kayıp yok. Ben sesimi duyurmaya ve tüm gücümle bağırmaya çalıştım. Artık öldüm zannettim. Kimse gelmeyecek zannettim. İtfaiye kayayı parçaladı. Ondan sonra çıkardılar” diye konuştu.