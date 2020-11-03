Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden "Türk bayrağı" hassasiyeti

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin 91 saat sonra sağ olarak çıkardığı Ayda Gezgin’in de bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, zaman zaman sismik dinleme yaparak canlı izi bulmaya çalışıyor.

Bu sırada enkaz içinde bulunan 3 kedi de kurtarıldı.

Bölgeden molozların temizlenmesine de çalışan ekiplerin, yerde buldukları Türk bayrağını temizleyerek enkaz alanı dışına çıkarması da kameralara yansıdı.