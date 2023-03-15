Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlere Yayladağı ilçesinde yakalanan gazeteci Cahit Aşkar'ın, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ailesinin yaşadığı Çağ Apartmanı yıkıldı.
Depremin hemen ardından enkaz başına gelen Cahit Aşkar, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin 3'üncü gününde kızı Dudu Merve Aşkar (28) enkazdan sağ çıkartıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif Muhammed'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Latif Muhammed'in cenazesi, Yayladağı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.
GÜNLERCE ENKAZ BAŞINDAN AYRILMADI
Eşi Ayşegül Aşkar'dan (48) iyi bir haber bekleyen Cahit Aşkar, günlerce enkaz başından ayrılmadı. Enkazda iki farklı bölgede yapılan çalışmalarda Ayşegül Aşkar'ın cesedine ulaşıldı. Ancak diğer tarafta yapılan çalışmayı takip eden Cahit Aşkar, eşinin cenazesini fark etmedi. Ayşegül Aşkar'ın cenazesine kimse sahip çıkmayınca DNA örneği alınıp, Antakya'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.
DNA EŞLEŞTİRMESİ İLE ORTAYA ÇIKTI
Cahit Aşkar, enkaz tamamen kaldırılmasına rağmen eşine ulaşamayınca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ayşegül Aşkar'ın babası Miktat Yılmaz'dan DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerle eşleştirme süreci başlatıldı. Yapılan DNA eşleştirmesinde Ayşegül Aşkar'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
"SEVİNELİM Mİ, AĞLAYALIM MI?"
Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından dün eşinin mezarını açtıran Cahit Aşkar, cenazeyi oğlunun Yayladağı'ndaki mezarının yanına naklettirdi. Oğlunun yanına eşini de defneden Aşkar, "Sevinelim mi, ağlayalım mı? Artık cansız bedenlerini bulduğumuzda sevinir hale geldik" dedi.
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Enkaz başında bekliyordu, kimsesizler mezarlığında buldu/enkaz-basinda-bekliyordu-kimsesizler-mezarliginda-buldu-3573765
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