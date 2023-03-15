Enkaz başında bekliyordu, kimsesizler mezarlığında buldu

GÜNLERCE ENKAZ BAŞINDAN AYRILMADI

Latif Muhammed, Ayşegül ve Cahit Aşkar

Eşi Ayşegül Aşkar'dan (48) iyi bir haber bekleyen Cahit Aşkar, günlerce enkaz başından ayrılmadı. Enkazda iki farklı bölgede yapılan çalışmalarda Ayşegül Aşkar'ın cesedine ulaşıldı. Ancak diğer tarafta yapılan çalışmayı takip eden Cahit Aşkar, eşinin cenazesini fark etmedi. Ayşegül Aşkar'ın cenazesine kimse sahip çıkmayınca DNA örneği alınıp, Antakya'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.